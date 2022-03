Regina emerita Paola a Belgiei va sta in convalescenta timp de opt saptamani, dupa ce a suferit o fractura la umarul drept in urma unei cazaturi, a informat Palatul Regal, citat de EFE. Nu se prevede ca regina, in varsta de 84 de ani, sa fie operata, a precizat Palatul Regal, intr-un comunicat in care nu ofera detalii privind cazatura suferita de regina si in care se limiteaza sa anunte ca suverana isi suspenda toate activitatile timp de doua luni. Era prevazut ca regina Paola sa asiste la un concert la gala fundatiei, care ii poarta numele, pe 10 martie. Insa regina emerita nu va putea asista…