Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa isi anuleze toate evenimentele de amploare de la Palatul Buckingham si Castelul Windsor pentru restul anului, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi palatul, transmite Reuters.

- Printesa Eugenie, nepoata a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este insarcinata, iar bebelusul ar trebui sa se nasca la inceputul anului 2021, a informat vineri Palatul Buckingham, citat de EFE si Reuters. "Alteta sa regala printesa Eugenie si Jack Brooksbank sunt incantati sa…

- Israelul a inchis joi scolile, cu o zi inainte de a intra in carantina nationala din cauza pandemiei de coronavirus, deoarece infectiile zilnice au depasit 4.500, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Prima carantina a fost impusa la sfarsitul lunii martie si a fost ridicata in mai, cand numarul…

- Barbados vrea sa o inlature pe regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii din functia de sef al statului si sa devina republica, a anuntat guvernul tarii insulare din Caraibe. Planul a fost discutat de mai multe ori in trecut, iar acum e propus din nou, relateaza Reuters. Barbados este o fosta colonie…

- Austria inaspreste incepand de luni regulile de purtare a mastilor si de distantare sociala la evenimente publice si in restaurante, ca raspuns fata de accelerarea raspandirii noului coronavirus in tara, a anuntat vineri cancelarul Sebastian Kurz, transmite Reuters. De luni, mastile vor fi obligatorii…

- Departamentul de Stat si Centrul de Control al Bolilor si Preventie (CDC) din Statele Unite au retras joi recomandarile catre toti cetatenii americani de a evita orice calatorii in strainatate, din cauza coronavirusului, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Argentina va prelungi starea de carantina impusa din cauza coronavirusului in si in jurul capitalei Buenos Aires pana la 16 august, a anuntat vineri presedintele tarii, Alberto Fernandez, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.Masura, care a fost cea mai stricta in capitala, urma sa expire duminica.…

- Economia Greciei va inregistra o scadere cuprinsa intre 7,5% si 10% anul acesta, din cauza efectelor crizei coronavirusului, estimeaza Fundatia pentru Cercetare Economica si Industriala (IOBE), potrivit agentiei de presa Reuters.