In anul 1978, Nicolae Ceausescu, conducatorul Romaniei comuniste, a efectuat o vizita triumfala in Marea Britanie, dar a avut parte de proteste. Un celebru politician de mai tarziu a luat atitudine.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a ascuns in spatele unui tufis, in 1978, in gradinile palatului regal pentru a evita o conversatie cu fostul dictator roman Nicolae Ceausescu, aflat in vizita de stat in Marea Britanie, relateaza Daily Mail.

Nicolae Ceaușescu este singurul lider comunist care a ajuns la curtea Marii Britanii și singurul roman care s-a plimbat cu caleașca regala a reginei Marii Britanii. In anul 1978, Nicolae Ceaușescu și a lui soție, Elena, au fost invitați și primiți cu protocol de rang 0 in Regatul Unit al Marii Britanii…

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani, joi, 8 septembrie. In cei 70 de ani de domnie, Regina s-a intalnit cu mulți șefi de stat, inclusiv cu Nicolae Ceaușescu. Vizita cuplului Ceausescu in Marea Britanie, de acum 40 de ani are un capitol dedicat intr-o carte publicata recent…

Una dintre cauzele transformarii unei Crize social – economice intr-o explozie care a prabusit intreg regimul a fost dezastrul de comunicare. La fel ca in atitea rinduri in ultima vreme, Nicolae Ceausescu a optat pentru ascunderea adevarului pe parcursul Crizei.

Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 96 de ani, a sosit luni in Scotia pentru o saptamana de evenimente regale, alaturi de mai multi membri ai familiei sale, relateaza AFP.