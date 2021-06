Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a ajuns la Ascot, pentru ultima zi de curse de cai. Printul Charles si sotia sa, Camilla, au fost si ei la Royal Ascot, acest obiectiv fiind vizitat anual de mai bine de 600.000 de fani ai curselor. Regina Elisabeta a fost prezenta in ultima zi a celebrului festival de hipism…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri gazda unei receptii în onoarea liderilor statelor din grupul G7, iar în timpul pozei de grup a încercat sa detensioneze atmosfera cu o gluma, relateaza BBC.Summit-urile precum G7 pot fi uneori un pic stânjenitoare, iar…

- Kate Middleton se pregatește sa intre in rolul de viitoare regina dupa moartea Prințului Philip, conform unui expert regal. Biograful Familiei Regale, Phil Dampier, a spus ca Ducesa de Cambridge, care are 39 de ani, devine mai matura, realizand ca „Regina are nevoie de ea și de William mai mult ca…

- Printii William si Harry au plecat impreuna din capela St.George si au fost vazuti discutand la incheierea funeraliilor bunicului lor Philip, care au avut loc sambata dupa-amiaza la Windsor. Cei doi ar fi discutat despre funeraliile bunicului lor și au cazut de acord ca ceremonia a fost exact așa cum…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si mostenitorul tronului, Printul Charles, au discutat prima oara fata in fata dupa acuzatiile de rasism indreptate impotriva familiei de Meghan Markle. Palatul Buckingham a dat publicitatii si doua fotografii in care cei doi se plimba printre ciresii…

