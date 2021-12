Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a nu se complica niciodata in alegerea cadoului pentru angajații sai, optand in fiecare an pentru același cadou. Potrivit site-ului oficial al Familiei Regale, Regina Elisabeta a II-a a Angliei ofera fiecarui membru al personalului sau o budinca de Craciun, in conformitate cu o…

- Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 95 de ani, nu va participa duminica, 14 noiembrie, la o ceremonie oficiala la Londra, așa cum planuia sa o faca, din cauza starii de sanatate, a anunțat Palatul Buckingham. „Regina, avand dureri de spate, a decis ca nu va putea participa” la ceremonia de comemorare…

- Medicii i-au recomandat Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit sa nu mai bea Martini dry și sa consume alcool doar la ocazii speciale. Regina Elisabeta a II-a a fost vazuta recent in timp ce mergea folosind un baston. „Daily Star” scrie ca este „obosita" și „mai fragila" decat inainte.…

- Regina Marii Britanii a aparut intr-un baston la un eveniment public. Este prima data cand Regina Elisabeta a II-a este vazuta in aceasta ipostaza, dupa ce in 2004 a fost operata la genunchi. Suverana a participat la ceremonia organizata la Londra cu ocazia centenarului Royal British Legion. A purtat…

- Alaturi de Regele Mihai I si de Custodele Coroanei Margareta inca din primele zile ale lui decembrie 1989, Ion Caramitru a fost un devotat, constant si curajos aparator al principiilor si valorilor Coroanei Romane, precum si un adevarat prieten, transmite Casa Regala pe pagina oficiala . Sursa citata…