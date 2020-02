Cei doi au cautat sa inregistreze Sussex Royal ca marca globala pentru o serie de articole și activitați, inclusiv imbracaminte, papetarie, carți și materiale didactice.

In plus, au luat masuri pentru a inființa o noua organizație caritabila: Sussex Royal, Fundația Ducelui și Ducesa de Sussex.



Decizia Reginei a venit ca o lovitura pentru Harry si Meghan, care se confrunta cu un nou inceput, trebuie sa intregistreze totul sub o alta marca. Pagina de Instagram "The Sussexes", @sussexroyal, a adunat 11,2 milioane de urmaritori - același numar de fani ca și contul lui William și Kate.