Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a primit-o pe cancelarul german Angela Merkel la Castelul Windsor

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a primit-o vineri pe cancelarul german Angela Merkel intr-o audienta privata la Castelul Windsor, relateaza dpa.



Purtand o rochie cu flori verzi, suverana de 95 de ani a intampinat-o pe Angela Merkel la Castelul Windsor, situat la circa 40 de kilometri de Londra, potrivit imaginilor obtinute de agentia de stiri britanica Press Association (PA).



O audienta personala cu regina a fost o raritate in timpul pandemiei de COVID-19 si, prin urmare, o mare onoare pentru cancelarul german care isi incheie mandatul in toamna acestui an. Pana…