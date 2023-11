Regimul vikingilor reduce colesterolul și glicemia Regimul nordic sau al vikingilor contribuie la scaderea in greutate, dar mai ales ajuta la reducerea colesterolului și a glicemiei. Acest regim este specific in Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca și Islanda. Pana acum el a fost folosit exclusiv pentru scaderea in greutate, dar cercetatorii de la Universitatea din Copenhaga au dorit sa afle care este efectul global al acestui regim asupra organismului. Și, astfel, au descoperit ca regimul scade glicemia și nivelul colesterolului. Studiu In colaborare cu colegii lor din Finlanda, Norvegia, Suedia și Islanda, cercetatorii de la Universitatea din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministri din Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda si Islanda au convenit ca tarile lor sa coopereze mai strans pentru expulzarea solicitantilor de azil respinsi si a altor straini fara permis de rezidenta.

- In timp ce unii prefera cafeaua la ibric sau aparat, alii prefera ness-ul, pentru ca se prepara mai rapid. Exista insa diferente intre cele doua, despre care nu foarte multa lume știe. Iata mai jos, diferența cea mai importanta dintre cele doua bauturi. Cafea versus ness. Principalele diferențe dintre…

- Terorismul ”nu trebuie sa aiba castig de cauza” nici in Ucraina, nici in Israel, a declarat vineri premierul britanic Rishi Sunak, la summitul Fortei expeditionare comune, care are loc pe insula suedeza Gotland, relateaza Agerpres . Summitul celor zece state din Joint Expeditionary Force (JEF) are pe…

- Comisia Europeana a lansat, miercuri, runda de inscrieri de toamna din cadrul inițiativei DiscoverEU, in urma careia 36 000 de tineri vor primi un permis gratuit de calatorie pentru a explora Europa. Inscrierile lansate pe 4 octombrie se vor incheia miercuri, 18 octombrie. Pentru a putea caștiga un…

- Misha Miller, artista care a cucerit topurile internaționale, a ramas blocata pe aeroportul din Varșovia dupa ce și-a uitat buletinul in avion. Artista se indrepta catre un camp muzical din Estonia la care iau parte compozitori, producatori si artiști din 7 țari: Romania, Belgia, Finlanda, Norvegia,…

- Pe contul de Twitter al Ministerului ucrainean al Apararii a fost lansata o campanie de mulțumiri, care a inclus 21 de postari pentru 18 membri NATO: Marea Britanie, SUA, Canada, Estonia, Spania, Franța, Olanda, Luxemburg, Italia, Danemarca, Norvegia, Germania, Cehia, Slovacia, Polonia, Lituania, Letonia…

- Anglia este una dintre cele mai frumoase țari nu doar din Europa, ci și din lume și este ușor de ințeles de ce. Este o țara incarcata de istorie, bogata in cultura și tradiții și cu peisaje rurale unice dominate de dealuri verzi luxuriante și lacuri uimitoare, care a fascinat oamenii de pretutindeni…