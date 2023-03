Fiica liderului nord-coreean, Kim Ju Ae, nu va conduce niciodata Coreea de Nord, fiindca tatal ei iși pierde puterea, intrucat nici macar cercul sau de apropiați nu mai are incredere in el, a afirmat un fost diplomat nord-coreean care traiește in prezent in Coreea de Sud, relateaza Daily Mail.