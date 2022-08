Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica ia amploare.Din ce in ce mai multe primarii au luat masuri pentru a face economie. Primaria Arad a decis sa reduca cu doua ore iluminatul public pe timp de noapte, ca prima masura pentru a reduce consumul de energie electrica, in contextul tendintelor existente la nivelul Uniunii Europene…

- Cum sezonul recoltarii de vara incepe in Ucraina in vreme de razboi, fermierii se confrunta cu multiple probleme – in timp ce persista amenințarea unei foamete catastrofale, transmite Euobserver. Ucraina e unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole din lume, insa capacitatea ei de export…

- Primul numar de inmatriculare verde a fost eliberat, luni, a anunța Ministerul Afacerilor Interne, aceste numere fiind dedicate mașinilor nepoluante. Incepand de astazi, cele 17.000 de vehicule electrice inmatriculate in Romania pot beneficia de numere de culoare verde, iar preschimbarea se va realizat…

- Meteorologii au emis miercuri o atenționare Cod galben de averse și vant valabila in 18 județe din țara. Avertizarea este valabila intre orele 12.00 și 21.00. In Carpații Meridionali, local in Moldova, precum și in nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va…

- Liderul autoproclamatei republici separatise din Moldova, Vadim Krasnoselski, a semnat un decret prin care nivelul de pericol terorist scade de la roșu la galben. ”Nivelul critic roșu, care a fost in vigoare intre 26 aprilie și 25 mai 2022, a fost anulat, acesta va fi inlocuit cu un nivel ridicat de…

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și vant pentru zilele de marți și miercuri. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vremea rea valabila de marți, 17 mai, ora 14:00 pana miercuri, 18 mai, ora 06:00. In…

- Economia Romaniei ar urma sa incetineasca la 2,6% in 2022, dupa o creștere robusta in 2021, pe masura ce inflatia reduce veniturile disponibile, iar razboiul din Ucraina afecteaza increderea in economie, lanturile de aprovizionare si investitiile, se arata in previziunile economice de primavara, publicate…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat, joi, ca, din iulie 2021, s-a inregistrat o crestere extrem de rapida a preturilor, iar in spatele acesteia se afla cele legate de costurile de productie, in special a costurilor cu energia. „Romania nu mai este pe locul 1 la…