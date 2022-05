Antrenorul celor de la Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, este din nou tata. Noua iubita a antrenorului, Corina Caciuc, a nascut, joi dimineața, un baiețel. Va prezentam prima fotografie a lui Reghe cu bebelușul. Laurențiu Reghecampf mai are doi baieți: Luca, fiul pe care il are cu prima lui soție, Mariana, și Laurențiu Jr, fiul pe care il are cu Anamaria Prodan. Pe baiețelul nascut azi il va chema Liam Reghecampf. Acesta este al treilea baiat al antrenorului și a fost adus pe lume de Corina Caciuc, partenera lui Reghecampf, cea pentru care antrenorul a decis sa incheie relația de aproximativ…