- Regele Maha Vajiralongkorn al Thailandei i-a redat consoartei sale titlurile oficiale si rangul militar pe care i le anulase in 2019. Amanta suveranului fusese acuzata de ambiție, nerrecunoștința și lipsa de loialitate relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii spera ca pandemia de COVID-19 sa fie mai scurta decat gripa spaniola din 1918 care a durat mai putin de doi ani, a declarat vineri, 21 august, seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-o conferința de presa, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.OMS a fost mereu…

- Grupul american Domino's Pizza Inc, lider mondial in livrari de pizza, a anuntat luni ca impreuna cu companiile care detin franciza sa va angaja peste 20.000 de persoane, inclusiv experti in livrari si pizzari, in SUA, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Anuntul celor de la Domino's Pizza…

- Autoritatile din Thailanda l-au arestat vineri pe un important exponent al miscarii pro-democratie si sustinator al protestelor care au loc de mai multe saptamani aproape zilnic in tara asiatica, relateaza AFP, Reuters si dpa potrivit Agerpres. Parit "Pinguinul" Chiwarak, in varsta de 22 de ani,…

- Peste 1000 de manifestanti antiguvernamentali s-au adunat sambata in cartierul comercial al capitalei thailandeze Bangkok, dupa ce doi lideri ai protestelor au fost retinuti de autoritati, relateaza Reuters. Cei doi, militantul pentru drepturile omului Anon Nampa (35 de ani) si studentul Panupong Jadnok…

- Guvernul thailandez a aprobat a treia prelungire automata a mai multor categorii de vize strainilor blocați in regat din cauza pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut marți de secretara de presa al Guvernului, Traisuri Taisarancun, relateaza tass.ru. "Vizele [strainilor] care expira pe 31 iulie…

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat luni deschiderea unei investigații cu privire la fostul rege Juan Carlos pentru a stabili daca acesta poate fi cercetat penal în cazul atribuirii unui contract de catre Arabia Saudita pentru construirea unei linii feroviare de mare viteza, relateaza Reuters.Un…