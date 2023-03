Stiri pe aceeasi tema

- ISU Cluj intervine in aceste momente la un accident grav petrecut la ieșire de pe Autostrada Transilvania, spre Nadașelu. In urma impactului intre un autoturism și un autocamion, doua persoane au ramas incarcerate in autoturism. „Pompierii de la Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…

- Roxana Dobre se poate simți o femeie implinita din orice punct de vedere, asta pentru ca soțul ei, Florin Salam, este mereu atent și o rasfața cu cele mai frumoase cadouri. Roxana Dobre a primit un bolid de lux de la manelist in valoare de sute de mii de euro, iar imaginile au fost postate pe contul…

- Posesorilor de animale de companie li s-ar putea permite sa iși ia necuvantatoarele cu ei atunci cand merg in instituții publice sau folosesc mijloacele de transport in comun. Un astfel de proiect de lege se afla in prezent la Parlament, la inițiativa Consiliului Județean Ilfov. Bineințeles ca proiectul…

- Fulgy și Bia Khalifa formeaza cel mai nou cuplu din showbizul romanesc. Cei doi au luat prin surprindere pe toata lumea dupa ce s-au afișat impreuna pe rețelele de socializare. Ba mai mult decat atat, de ziua de naștere a modelului OnlyFans, fiul Clejanilor și-a surprins iubita cu un cadou inedit!

- Printr-o scrisoare deschisa, 216 reumatologi din intreaga țara iși exprima nemulțumirea fața de eliminarea consimțamantului informat al pacientului pentru tratamentul cu medicamente biologice/biosimilare, care constituie „o grava incalcare a eticii și deontologiei medicale”, la care ar fi obligați.…

- Secretul este unul mult mai simplu și mai la indemana. Capacitatea de a-ți pastra casa perfect ordonata și curata ține doar de obiceiurile banale de zi cu zi, pe care trebuie sa le inveți și sa ți le impui.Iata cateva trucuri care te ajuta sa ai locuința impecabila zi de zi:Exista o diferența intre…

- FC Barcelona a inregistrat o victorie extrem de importanta duminica seara, pe „Metropolitano“, impunandu-se la limita, cu 1-0, in fața echipei Atletico Madrid. Acesta a fost derbiul etapei a 16-a din LaLiga. Golul care a facut diferența a fost marcat de Ousmane Dembele, dupa un assist al lui Gavi (’22).…

- Culița Sterp și Daniela Iliescu formeaza un cuplu fericit și implinit de cațiva ani, iar cei doi nu ezita sa-și faca mici atenții din cand in cand. De data asta, logodnica artistului i-a facut o mare surpriza!