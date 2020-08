Stiri pe aceeasi tema

- O poza publicata de grupul media spaniol NIUS il arata pe Juan Carlos coborand din avion, in Abu Dhabi. Potrivit mai multor surse, fostul rege al Spaniei ar avea rezervat doar pentru el un intreg etaj al unui hotel din capitala Emiratelor.Fostul rege al Spaniei Juan Carlos a fost surprins…

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos se afla la Emirates Palace, un hotel de lux de la Abu Dhabi, dupa ce a plecat Spania cu un avion privat luni, dezvaluie in editia de vineri cotidianul spaniol ABC, relateaza Reuters.Nici autoritatile din Emiratele Arabe Unite (EAU) si nici reprezentanti ai…

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos se afla intr-un sejur la Emirates Palace, un hotel de lux de la Abu Dhabi, dupa ce a plecat Spania cu un avion privat luni, dezvaluie in editia de vineri cotidianul spaniol ABC, relateaza Reuters.

- "Nu sunt in vacanta si nu parasesc Spania. Este doar o paranteza", le-a transmis fostul rege al Spaniei Juan Carlos, acuzat de corupție, prietenilor sai, potrivit ziarului La Vanguardia, citat de Agerpres. Fostul monarh a decis sa plece din tara pentru a evita sa ii creeze probleme fiului sau, actualul…

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos a plecat in Republica Dominicana dupa ce si-a anuntat plecarea in exil, in contextul in care este vizat de o ancheta de coruptie, dezvaluie marti cotidienele La Vanguardia si ABC, fara sa-si precizeze sursele, relateaza Reuters potrivit news.ro.Fostul monarh,…

- Fostul ofițer MAI, acuzat ca a infectat mai multe cadre medicale de la Spitalul Gerota, scapa de urmarirea penala. Procurorii Parchetului General au clasat cazul, informeaza un comunicat al PICCJ. „Procurorii Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Premierului socialist Pedro Sanchez a anunțat duminica ca Spania iși deschide porțile de la 21 iunie pentru Spatiul Schengen, cu exceptia Portugaliei care va avea loc pe 1 iulie, potrivit EFE, citat de Agerpres. Decizia guvernului spaniol a fost anuntata duminica de executivul premierului socialist…

- Andrei Dragoș Manolescu este o ruda indepartata a fostului președinte Traian Basescu și, potrivit unor surse judiciare, el s-ar fi laudat in barurile prin care mergea cu presupusa relație pe care ar avea-o cu fostul șef de stat. Manolescu a fost saltat de polițiștii din Raducaneni și pus sub acuzare…