Autoproclamatul rege al romilor, Dorin Cioaba, a declarat, dupa vizita in SUA, ca a discutat cu o serie de politicieni americani la Washington, cerand o intalnire cu presedintele Donald Trump, caruia vrea sa-i ceara sprijinul, dupa ce tot mai multi romi parasesc Europa si emigreaza in SUA.

"In a doua parte a vizitei, am fost si la Washington, unde m-am intalnit cu o serie de oameni implicati in politica. Am facut lobby pe langa toata lumea, ca sa ma primeasca presedintele si eu sper ca, la anul, sa am o intalnire cu Donald Trump. Am foarte multe promisiuni. (...) Cea mai importanta din…