Regele Charles va fi în România pe 2 iunie: E prima vizită a unui monarh britanic în țara noastră Regele Charles al III-lea va vizita Romania la data de 2 iunie. Este prima vizita in Romania in calitate de Rege și una dintre primele sale calatorii in afara Marii Britanii dupa incoronare. Suveranul britanic este un promotor al Romaniei și se declara un admirator al Transilvaniei, unde deține proprietați. Regele Charles al III-lea va face merge atat la București, cat și prin țara. Delegația care il va insoți pe Regele Charles al III-lea in Romania nu va fi una foarte mare. De asemenea, este foarte posibil ca el sa nu fie insoțit de regina Camilla. In 2006, Regele Charles al III-lea și-a cumparat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

