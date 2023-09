Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a salutat joi,21 septtembrie, in Senatul francez, intr-un discurs de un sfert de ora sustinut in a doua zi a vizitei sale de stat in Franta, cooperarea militara britanico-franceza, mai mult decat necesara in contextul ”agresiunii nejustificate de pe continentul nostru”, in…

- Imagini virale cu regina consoarta Camilla și prima doamna a Franței, Brigitte Macron. Cele doua au jucat ping-pong, sub privirile amuzate ale regelui Charles al III-lea. S-a intamplat joi, in timpul unei vizite oficiale a familiei regale in Franța.

- Regele Charles al Marii Britanii a laudat „ entente cordiale”, ințelegerea ce exista de 109 ani intre Marea Britanie și Franța, in Senatul francez. Monarhul a declarat joi ca Marea Britanie și Franța au responsabilitatea comuna de a proteja democrația in Europa și de a se asigura ca lumea abordeaza…

- Le match de ping-pong entre la reine Camilla et Brigitte Macron pic.twitter.com/6YDYmAnRes — BFMTV (@BFMTV) September 21, 2023 Regele Marii Britanii Carol al III-lea, soția președintelui francez Brigitte Macron și primarul orașului Saint-Denis Mathieu Hanotin au vizitat, joi, stadionul național…

- Regele Charles al Marii Britanii și regina Camilla au sosit miercuri (20 septembrie) la Paris pentru o vizita de trei zile, in timpul careia el și președintele francez Emmanuel Macron vor spera sa reia legaturile dupa ani de relații dificile intre cele doua țari. Cuplul regal a fost intampinat de prim-ministrul…

- Foarte mulți oameni se intreaba care este secretul mariajului dintre Regele Charles și Regina Camilla. Un prieten apropiat Familiei Regale a dezvaluit secretul. Potrivit acestuia, la baza relației puternice sta un obicei neobișnuit pe care cei doi il au. Secretul unui mariaj de lunga durata Regina…

- Regele Charles al III-lea si Regina Camilla vor avea parte de inca un eveniment important! Cei doi suverani ai Marii Britanii isi vor sarbatori incoronarea pentru a doua oara, in cursul zilei de azi. Evenimentul de ceremonie va avea loc chiar in Scoția.

- Urme de smog de la incendiile forestiere care fac ravagii in Canada au fost inregistrate in aproximativ 75% din Franța, potrivit postului de radio France Info, citand serviciile meteorologice."In prezent, trei sferturi din teritoriul țarii este afectat", a declarat Jorry Vallon, purtator de cuvant…