Regele Charles al III-lea aniversează azi 75 de ani Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a implinit 75 de ani. Suveranul a celebrat evenimentul inca de luni seara, cand la una dintre reședințele sale oficiale i-a avut ca invitați, intre alții, pe englezii care au implinit anul acesta 75 de ani. Festivitațile prilejuite de aniversarea a 75 de ani de viața a Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii au inceput inca din 13 noiembrie seara, deși ziua de naștere oficiala este 14 noiembrie. Monarhul și-a intampinat cei 400 de oaspeții la una dintre reședințele oficiale, iar printre invitați s-au aflat persoane care la randul lor au implinit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles a ținut primul sau discurs in Parlament in calitate de monarh. Suveranul britanic a deschis astfel sesiunea legislativului. Timp de 70 de ani acest discurs a fost ținut de mama sa, Elisabeta II-a.

- Regele Chales al III-lea a expus marti planurile guvernului Rishi Sunak privind criminalitatea, clima, locuintele si alte legi, in primul sau demers de acest gen in Parlament, o traditie cunoscuta la Londra ca „Discursul Regelui”, relateaza Reuters.

- Regele Charles al III-lea aproape ca a cazut pe iarba in timpul unei vizite oficiale la un cimitir din Kenya. Monarhul și-a prins piciorul intr-o desparțitura dintre iarba naturala și cea artificiala, relateaza Metro.co.uk, potrivit Mediafax.Monarhul a vizitat cimitirul Kariokor din Nairobi al Commonwealth…

- Secretarul de stat Vladimir Cuc l-a gazduit la MAEIE pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Republica Moldova, Steven Fisher, cu ocazia incheierii mandatului in țara noastra.

- Secretarul de stat Vladimir Cuc l-a gazduit la MAEIE pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Republica Moldova, Steven Fisher, cu ocazia incheierii mandatului in țara noastra. La intrevedere a participat și ambasadorul desemnat al Republicii Moldova in Regatul Unit, Ruslan…

- Dupa ce, in anul 2020, Meghan și Harry au decis sa paraseasca familia regala, pentru a se muta in Statele Unite ale Americii, Regele Charles al III-lea a avut mai multe tentative de impacare cu fiul lui, dar acesta le-ar fi refuzat.

- In data de 11 octombrie 2023, Catalin Predoiu, viceprim ministru, ministru al Afacerilor Interne, l a primit, la sediul Guvernului, pe Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti, in vizita de ramas bun, cu ocazia incheierii mandatului acestuia in Romania.…

- Regele Charles al III-lea si-a inceput prima sa vizita de stat in FrantaRegele britanic Charles al III-lea a inceput miercuri o vizita de stat de trei zile in Franta, marcata de solemnitate si fast, pentru a celebra relansarea prieteniei franco-britanice dupa turbulentele cauzate de Brexit, relateaza…