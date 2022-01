Stiri pe aceeasi tema

- Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei si sotia lui, regina Silvia, au fost testati pozitiv cu virusul care cauzeaza COVID-19, a anuntat marti Palatul Regal intr-un comunicat, informeaza Reuters.

- Inceputul de an 2022 vine cu noi restrictii in Grecia pentru perioada 3-16 ianuarie, din cauza Omicron, dupa ce luni s-a inregistrat un nou record de cazuri de Covid: 9.284 si 66 de decese. Populația este obligata sa poarte masca de protectie la supermarket, in mijloacele de transport in comun si…

- Pilula impotriva COVID -19 a laboratorului Pfizer a fost autorizata de urgenta miercuri de catre Agentia americana pentru Alimente si Medicamente (FDA), un pas important in lupta impotriva pandemiei care ar putea permite ca milioane de pacienti sa aiba acces la un tratament, relateaza AFP. ”Aceasta…

- Marea Britanie a confirmat marti inca 101 cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron si are astfel in total pana in prezent 437 de infectari confirmate cu aceasta noua varianta a coronavirusului, a anuntat marti Agentia britanica de securitate sanitara, transmite Reuters. Regatul Unit al Marii…