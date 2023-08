Regele care a avut cea mai scurtă domnie. A stat doar 20 de minute pe tron Ludovic al XIX-lea al Franței este regele care a avut cea mai scurta domnie. Numit și Louis-Antoine al Franței, Delfin al Franței sau Duce de Angouleme, regele a domnit doar 20 de minute. Aflați in randurile urmatoare povestea acestuia. Regele care a avut cea mai scurta domnie Louis-Antoine al Franței s-a nascut la Versailles pe […] The post Regele care a avut cea mai scurta domnie. A stat doar 20 de minute pe tron appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

