- Regatul Unit va solicita aderarea la acordul de liber-schimb transpacific - Parteneriatul transpacific global si progresist (CPTPP) -, a anuntat sambata Ministerul britanic al Comertului International intr-un comunicat, noteaza AFP preluat de agerpres. Ministrul comertului international, Liz Truss,…

- Daca planuiai sa calatorești in Marea Britanie dupa 1 ianuarie 2021, merita sa ai in vedere ca regulile se vor schimba semnificativ. Pentru anumite categorii de calatori, vizele vor deveni obligatorii, potrivit playtech. In continuare, nu ești obligat sa intri in Regatul Unit doar cu pașaportul. Carțile…

- Mai multe țari iau restricții dure. Polonia a luat masuri drastice. Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de luni la miezul noptii din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului polonez In același timp,…

- Olanda a suspendat duminica toate zborurile de pasageri provenind din Marea Britanie pana pe 1 ianuarie, dupa descoperirea in Olanda a unui caz de contaminare cu noua tulpina de COVID-19 identificata in Regatul Unit, informeaza AFP. Ministerul olandez al sanatatii „recomanda ca orice introducere a acestei…

- Norvegia, care nu este membra a Uniunii Europene, a declarat vineri ca își va închide apele pentru pescarii din UE și Marea Britanie daca nu exista un acord între cele trei parți pâna pe 1 ianuarie, potrivit AFP.Pescuitul a facut obiectul unui acord bilateral de cooperare…

- Regatul Unit si Canada au convenit sambata un acord comercial post-Brexit provizoriu care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2021 si va reproduce pe o baza bilaterala acordul de care Regatul Unit a beneficiat pana in prezent ca tara membra a UE, a anuntat Ministerul britanic al Comertului International,…

- Italia, una dintre țarile europene cel mai puternic afectate de COVID-19, a depașit, miercuri, pragul de un milion de persoane infectate cu noul coronavirus, scrie Reuters.Ministerul italian al sanatații a declarat ca țara a inregistrat 32.961 de cazuri noi și 623 de decese in ultimele 24 de ore.Italia…