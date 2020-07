Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul britanic pentru tehnologie digitala Oliver Dowden a informat Camera Comunelor despre decizia de scoate a Huawei de pe piata, efectele negative fiind ca lansarea 5G in Regatul Unit va fi intarziata cu un an. "Nu a fost o decizie ușoara, dar este cea potrivita pentru rețelele de telecomunicații…

- Regatul Unit trebuie ”sa-si asume consecintele” unei relatii economice mai putin puternice cu Uniunea Europeana (UE) in urma Brexitului, a avertizat sambata Angela Merkel, inasprind tonul in momentul in care negocierile in vederea unui acord privind relatiile viitoare treneaza, relateaza AFP.In…

- Se pare ca Membrii Parlamentului European sunt profund ingrijorati de faptul ca guvernul britanic insista sa negocieze numai domenii care sunt in interesul Regatului Unit si precizeaza ca Uniunea Europeana considera inacceptabil faptul ca Londra alege selectiv anumite politici si cere insistent sa aiba…

- Guvernul de la Londra are in vedere introducerea unei carantine de 14 zile pentru toti cei care sosesc in Regatul Unit din strainatate, informeaza sambata presa britanica preluata de AFP. Ar urma sa fie izolati in resedintele declarate toti pasagerii care intra in tara pe cale aeriana, maritima sau…

- Potrivit ziarului britanic Telegraph, Casa Alba investigheaza in prezent in ce masura informațiile obținute de avioanele de spionaj ale SUA și de rețelele de informații care activeaza in Marea Britanie ar putea fi compromise de prezența companiei chineze Huawei in Marea Britanie. Ziariștii britanici…