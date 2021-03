Marea Britanie nu este o societate "post-rasiala" si rasismul persista, dar problemele legate de rasa si rasism devin "mai putin importante", potrivit unui studiu important realizat de Comisia privind disparitatile rasiale si etnice, citat miercuri de dpa. Afirmatiile in sensul ca Marea Britanie este inca rasista din punct de vedere institutional nu sunt confirmate prin dovezi, dar manifestarile rasiste se mentin, in special online, consemneaza autorii studiului. Raportul, comandat in urma protestelor Black Lives Matter de anul trecut, apreciaza ca exista imbunatatiri precum cresterea diversitatii…