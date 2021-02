Regatul Unit: Premierul Boris Johnson anunţă că ridicarea restricţiilor trebuie făcută cu prudenţă Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni ca planul sau de ridicare a lockdownului anti-COVID-19 va fi precaut, dar ireversibil, si va include cele mai apropiate date posibile pentru redeschiderea economiei Regatului Unit, relateaza Reuters. ''Trebuie sa fim foarte prudenti si ce dorim sa vedem este un progres care este precaut, dar ireversibil'', a declarat Johnson in fata presei. ''Daca din cauza ratei de infectare trebuie sa amanam putin lucrurile, nu vom ezita sa o facem'', a adaugat el. Johnson, care va prezenta in 22 februarie planul de ridicare a restrictiilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

