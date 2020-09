Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a acuzat luni Uniunea Europeana ca amenința ca va impune o „bariera vamala” în Regatul Unit, aparând proiectul sau de lege, rezervând posibilitatea guvernului britanic de a schimba anumite dispoziții ale acordului, potrivit AFP.„Ei…

- David Cameron a devenit al treilea fost premier conservator britanic care și-a exprimat neliniștea privind propunerea lui Boris Johnson de a încalca dreptul internațional prin revizuirea unilaterala a unor parți din acordul de Brexit încheiat cu Uniunea Europeana, relateaza The Guardian.Cameron…

- La peste sapte luni de la iesirea istorica a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE),, tensiunile cresc intre cele doua parti, care ar urma sa se puna de acord, pana la sfarsitul anului, asupra modalitatilor cooperarii lor comerciale si in domeniul securitatii. In acest context delicat, Guvernul britanic…

- ”Nu putem sta si permite ca acesti tineri sa fie privati de educatie si de o posibila sansa de succes in viata”. Aceasta se mentioneaza in scrisoarea semnata de 275 de fosti lideri mondiali, economisti si specialisti in educatie. Fosti lideri ai lumii au facut apel la o actiune globala urgenta pentru…

- A doua curte de justiție ca importanța din Uniunea Europeana a anulat decizia prin care UE impunea Apple, în contextul taxelor mici platite de companie în Irlanda, sa plateasca taxe din urma de de 13 miliarde de euro, transmite Reuters. ”Curtea Generala a anulat decizia reclamata…

- Comparativ, preturile la locuinte au inregistrat o crestere trimestriala de 1,2- in Uniunea Europeana si de 0,9- in zona euro. In randul statelor membre, cele mai mari cresteri trimestriale ale preturilor la locuinte au fost raportate in Portugalia (4,9-), Estonia (4,8-), Slovacia (4-), Luxemburg (3,8-),…

- Capacitatea de inovare a Romaniei trebuie sa creasca pentru a putea face fața exigențelor planului de relansare european și cadrului financiar multianual 2021-2027 Comisia Europeana a propus un plan de relansare in valoare de 750 miliarde de euro pentru ca economia UE sa depașeasca cu succes criza provocata…

- Studentii internationali aduc venituri importante la la bugetele universitatilor britanice. Taxele platite de studentii straini sunt aproape duble fata de cele platite de studentii englezi. 9.250 de lire sterline este taxa de scolarizare pentru studentii britanici si tot atat era, pana acum, si pentru…