Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca vor fi gata sanctiuni si alte masuri in cazul unui atac asupra Ucrainei, iar guvernul sau va cere parlamentului sa voteze sanctiuni impotriva unor persoane si companii din Rusia, informeaza marti Reuters preluat de agerpres. Intr-un articol aparut in…

- Premierul britanic, Boris Johnson, crede ca Rusia incearca sa readuca nu numai Ucraina, ci si Georgia si Moldova in sfera sa de influenta. Potrivit Infotag, el a facut declarații ieri, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, in timpul vizitei sale la Kiev, transmite…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson se deplaseaza marti la Kiev, unde va discuta cu presedintele ucrainean despre tensiunile de la granita cu Ucraina, reinnoind totodata apelurile ca Moscova sa se angajeze pe calea diplomatiei, transmite AFP.

- Premierul britanic Boris Johnson doreste sa raspunda la cresterea „ostilitatii Rusiei” fata de Ucraina printr-o desfașurare „majora” de trupe, nave de razboi și avioane de lupta in Europa. Aceasta propunere a Marii Britanii va fi facuta NATO saptamana viitoare, relateaza AFP, citata de Agerpres . „Am…

- Peste o mie de militari britanici vor fi trimiși in estul Europei, in urmatoarele zile, a decis guvernul de la Londra. Regatul Unit are deja circa 1150 de soldați in aceasta regiune. Numarul lor va fi suplimentat, in contextul masurilor de protejare a Flancului Estic al NATO. Practic, este o masura…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat joi Rusia ca orice fel de incursiune in Ucraina ar fi un dezastru pentru lume si a repetat ca Londra sustine cu hotarare suveranitatea si integritatea Ucrainei.

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat joi Rusia ca orice fel de incursiune in Ucraina ar fi un dezastru pentru lume si a reiterat ca Londra sustine cu hotarare suveranitatea si integritatea Ucrainei, relateaza Reuters. Presedintele american Joe Biden a prezis miercuri ca Rusia va actiona…

- Presa internaționala urmarește tranziția politica de la Berlin, punand reflectoarele pe succesorul Angelei Merkel. „Olaf Scholz, un cancelar care transmite incredere”, titreaza Le Monde. Cotidianul francez reamintește ca, deși prea puțin indragit chiar in propria familie politica, acest pragmatic a…