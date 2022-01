Stiri pe aceeasi tema

- Militari ucraineni in tinuta de camuflaj de iarna, alb cu negru si blanuri, s-au anternat in folosirea unor rachete antitanc (NLAW, Next generation Light Anti-tank Weapon) livrate de catre Marea Britanie in cadrul unui efort occidenal de a ajuta Ucraina sa se apere in cazul unei invazii a Rusiei,…

- Militari ucraineni in tinuta de camuflaj de iarna, alb cu negru si blanuri, s-au anternat in folosirea unor rachete antitanc (NLAW, Next generation Light Anti-tank Weapon) livrate de catre Marea Britanie in cadrul unui efort occidental de a ajuta Ucraina sa se apere in cazul unei invazii a Rusiei,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marti ca guvernul sau va stabili in curand detaliile unor posibile sanctiuni contra Rusiei, ca raspuns la o eventuala agresiune a acesteia contra Ucrainei, transmit Reuters si AFP. ''Noi in Regatul Unit nu vom ezita sa ne inasprim sanctiunile nationale…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat astazi ca executivul sau va stabili in curand detaliile unor posibile sanctiuni contra Rusiei, ca raspuns la o eventuala agresiune a acesteia contra Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat joi Rusia ca se va confrunta cu sanctiuni economice si financiare „masive” din partea UE daca va ataca Ucraina, transmite Reuters.

- Congresmeni democrati din Senatul SUA au prezentat miercuri un proiect legislativ ce cuprinde sanctiuni dure impotriva Rusiei, daca aceasta va recurge o ofensiva militara contra Ucrainei, transmite Reuters. Masurile propuse, sprijinite si de presedintele Joe Biden, cuprind sanctiuni impotriva…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei daca situatiile tensionate din jurul si din interiorul Ucrainei sau de la granita dintre Belarus si Polonia vor escalada, a declarat joi cancelarul in exercitiu al Germaniei, Angela Merkel, potrivit Reuters.

- Guvernul din Marea Britanie a transmis miercuri un avertisment Rusiei ca o eventuala interventie militara impotriva Ucrainei ar fi o „grava eroare”, subliniind ca tarile NATO mentin cooperarea stransa pentru a sustine poporul ucrainean. „Cred ca ar fi o grava eroare a Rusiei” sa lanseze un atac impotriva…