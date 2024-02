Regal de spectacole la Naţionalul craiovean: Premiera „Hamlet”, Zilele „Marin Sorescu” şi „Familia Addams” Iubitorii de teatru sunt invitati, in aceste zile, sa se bucure de un program efervescent la Nationalul din Craiova. In decursul a numai cateva zile, institutia de cultura gazduieste premiera spectacolului „Hamlet”, in regia reputatului Declan Donellan, urmata de trei spectacole invitate cu prilejul celebrarii scriitorului „Marin Sorescu”, dar si de doua reprezentatii ale „Familiei Addams”, montare a Teatrului Excelsior din Bucuresti, nominalizata la premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol in anul 2020. Hamlet, propunerea Craiovei pentru Festivalul Shakespeare 2024 Joi, 22 februarie, viziunea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

