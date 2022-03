Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi ucraineni, sot si sotie, s-au prezentat la intrarea in Romania prin Punctul de Trecere al Frontierei Albita. Politistii au descoperit in bagajele lor sume impresionante de bani. Conform Politiei de Frontiera, sambata, 12 martie, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- Presedintele Klaus Iohannis va vizita sambata, la ora 16.00, tabara mobila pentru refugiati de la Siret, a anuntat Administratia Prezidentiala. Peste 1,2 milioane de oameni au fugit din Ucraina in tarile vecine de cand Rusia si-a lansat invazia la scara larga pe 24 februarie, potrivit cifrelor Natiunilor…

- Refugiati din Ucraina, in special femei si copii, continua sa ajunga la noi in tara, fugind de razboi. Pana acum au intrat in Romania peste 105 mii de ucraineni, iar aproximativ 62 de mii au parasit deja tara noastra. Voluntari din toate regiunile continua sa dea dovada de solidaritate si vin in ajutorul…

- Invazia din Ucraina a provocat și o uriașa criza umanitara. Pana acum peste o jumatate de milion de ucraineni și-au parasit locuințele și s-au refugiat in state vecine, majoritatea in Romania, Ungaria și Polonia.

- In cele doua tabere mobile de asistența umanitara instalate pe stadionul din Siret sunt cazați 192 de cetațeni ucraineni. Anunțul a fost facut astazi, la Siret, de ministrul de Interne, Lucian Bode, dupa o vizita efectuata la fața locului, alaturi de comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru…