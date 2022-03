Refugiaţi din Ucraina continuă să ajungă în România Refugiatii din Ucraina, in special femeile si copiii, continua sa ajunga la noi in tara, fugind de razboi. Pana acum au intrat in Romania peste 105.000 de ucraineni, iar aproximativ 62.000 au parasit deja tara noastra spre vestul continentului. Voluntari din toate regiunile continua sa dea dovada de solidaritate si vin in ajutorul celor care s-au vazut nevoiti sa isi paraseasca locuintele. Romanii doneaza mancare, paturi, medicamente si produse de igiena sau isi pun casele la dispozitie, impresionati de tragedia prin care trec vecinii ucraineni. ”Acolo sunt doar bombardamente. In Odesa nu este… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

