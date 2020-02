Stiri pe aceeasi tema

- Concertul legendarei formații Celelelalte Cuvinte, desfașurat vineri seara la Escape Underground Hub, a reușit sa declanșeze memorii de neuitat multora dintre spectatorii prezenți care au asistat la evenimentul care a marcat lansarea dublului disc „Electric Live“. Așa cum se intampla de obicei la recitalurile…

- Concertul de la finalul lunii noiembrie de la Sala Polivalenta a adunat aproximativ 4000 de oameni care au cantat alaturi de Voltaj cele mai iubite hituri ale trupei. Evenimentul, o impresionanta desfasurare de forte, a prezentat publicului printr-un show multimedia care imbina elemente grafice si video…

- Ioan Craiu s-a nascut in inima Ardealului și de mic a fost obișnuit cu munca in agricultura. Pe langa legumele obișnuite din gradina, parinții lui cultivau mult ardei și preparau boia. ”Aveau ai mei moara cu ciocane pentru boia, The post Șapte soiuri de zmeura, kiwi, caiși negri și afini siberieni,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a fost ales, vineri, in functia de vicepresedinte al Partidului Democrat European (EDP).Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Pro Romania, votul a fost acordat in cadrul Consiliului EDP, eveniment care se desfasoara la Paris, conform…

- Formația ucraineana Braii a susținut un concert extraordinar luni seara in Timișoara, evenimentul fiind inclus in turneul european al trupei care a editat recent albumul de debut „Lovely Dark Things“. Recitalul trupei din Kiev le-a oferit celor prezenți o seara plina de acorduri post punk și alte bunatațuri,…

- Celelalte Cuvinte lanseaza primul album electric live din cariera de 38 de ani a trupei, sub egida Universal Music. Albumul a fost inregistrat la spectacolul-concert de la Sala Palatului, care a avut loc in data de 8 decembrie 2011, cu ocazia aniversarii de 30 de ani. Concertul de lansare din Timișoara…

- Cristian Macelaru, dirijorul care va fi din 2021 succesorul francezului Emmanuel Krivine in fruntea Orchestrei Nationale a Franței, și Andrei Ionița, supranumit de „The Times“ „unul dintre cei mai interesanți violonceliști ai lumii“, vor susține pe, 29 noiembrie și pe 1 decembrie 2019, doua concerte…

- Corina Untila, eroina a Revoluției din 1989 din Timișoara, a murit la varsta de 49 de ani. Femeia care a fost impușcata pe Podul Decebal, alaturi de alți tineri, in timp ce incerca sa salveze romani ce urmau sa fie executați, a pierdut lupta cu o boala nemiloasa. In urma ei ramane un fiu de 13 ani.