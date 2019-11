Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD pregatesc rasturnarea Vioricai Dancila din fruntea partidului, dupa esecul istoric de la prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila ar urma sa fie executata la fel ca predecesorii sai: Adrian Nastase, Mircea Geoana si Victor Ponta, pierzatori in lupta pentru Cotroeni.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, au dat startul atacurilor la adresa Vioricai Dancila, dupa umilinta suferita duminica de PSD. Cei doi se afla pe lista scurta a numelor care ar putea-o inlocui pe Dancila in fruntea PSD. The post Incepe macelul…

- ”O duminica frumoasa și intensa la Buzau.” Așa descrie președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, vizita Vioricai Dancila in județul nostru. La ora 9:30, Viorica Dancila a sosit in fața Palatului Comunal. Candidatul PSD la prezidențiale a fost intampinat de liderul Camerei Deputaților, Marcel…

- Intr-o postare pe contul sau de facebook, președintele Camerei Deputaților, lider al PSD Buzau, Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD și-a atins obiectivul in aceasta etapa a primului tur de scrutin al prezidențialelor,. ”PSD și-a atins primul obiectiv de etapa. Viorica Dancila este in turul doi, așa cum…

- Viorica Dancila și Liviu Dragnea (foto: EuropaFM) Intr-o prima faza, cel mai probabil la maxim 20% din optiunile electoratului, la alegerile prezidentiale din noiembrie. Dupa aceea, insa, prim-ministrul Viorica Dancila va pierde mandatul de presedinte al partidului, disputele interne vor da castig de…

- Inaintea ședinței CEx, programata pentru ora 18:30, mai mulți lideri ai partidului, in frunte cu Paul Stanescu și Gabriela Firea s-au intalnit in biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pentru a discuta soluțiile prin care PSD se poate reforma dupa caderea Guvernului. Aproximativ 30…

- Marcel Ciolacu a declarat joi, dupa ce moțiunea de cenzura a trecut, ca schimbarea Vioricai Dancila de la șefia PSD este "o problema interna" care va fi discutata in interiorul partidului, dupa ce aceasta a declarat ca nu va face un pas in spate de la șefia PSD și ca nu are ce sa iși reproșeze.…