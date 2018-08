Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a propus miercuri o relaxare a extrem de impopularei reforme a sistemului de pensii, a carei anuntare a provocat manifestatii de protest si o scadere accentuata a popularitatii liderului rus. Putin a facut aceasta propunere in timpul unui discurs televizat sustinut…

- Proiectul de lege anuntat in ziua lansarii Cupei Mondiale la fortbal in Rusia, pe 14 iunie, si aprobat in prima lectura in Parlament luna trecuta, a provocat o unda de soc in toata tara si a scos mii de rusi in strada, la apelul Partidului Comunist. Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ieri ca Rusia a fost tinta a ”25 de milioane de atacuri cibernetice” in timpul Cupei Mondiale de Fotbal 2018 care a avut loc in Rusia, fara sa precizeze provenienta acestor atacuri informatice, nici daca ele au fost intreprinse de catre indivizi sau sisteme…

- Rusia lasa granițele deschise pentru fanii Cupei Mondiale 2018. Posesorii de Fan ID, document care a certificat faptul ca un suporter poate calatori prin Rusia fara viza pentru Cupa Mondiala de fotbal 2018 (14 iunie – 15 iulie), nu vor mai avea nevoie de viza pentru Rusia pana la sfarsitul acestui an,…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca turneul din Rusia a fost “cea mai buna Cupa Mondiala din istorie”, informeaza fifa.com, informeaza news.ro“Am spus ca vrem ca acesta sa fie cel mai bun turneu final al Cupei Mondiale si a fost cea mai buna…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant rus fata de regimul lui Vladimir Putin, a anuntat ca a fost eliberat dupa 30 de zile de detentie, cu cateva ore inainte de festivitatile de deschidere a Cupei Mondiale de Fotbal-2018, care se desfasoara in Rusia, informeaza AFP, preia Agerpres."Sunt din…

- Nu putea exista un moment mai potrivit decat cel actual pentru administrația de la Kremlin in vederea organizarii unui turneu final in Rusia, in contextul in care relațiile cu Occidentul, și in special cele cu Statele Unite și Marea Britanie, traverseaza cea mai tensionata perioada inregistrata de la…