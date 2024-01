Stiri pe aceeasi tema

- Finalizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii SV Oltenia pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, o serie de modificari si completari la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 2019 privind Codul administrativ.Potrivit Ministerului Dezvoltarii, decizia are in vedere implementarea…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri pentru consolidarea capacitatii de combatere a evaziunii fiscale. Totodata, se propun interventii legislative asupra unor prevederi din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile…

- Potrivit Deciziei Autoritații Naționale pentru Reglementarea Serviciilor Publice Comunitare- ANRSC nr.186/06.12.2023, prețul apei potabile produse, transportate și distribuite in intreaga arie de operare va fi, din 1 ianuarie 2024, de 7,66 lei/mc, cu TVA, iar tariful pentru canalizare – epurare va fi…

- ANUNȚ DE FINALIZARE A IMPLEMENTARII PROIECTULUI CATERPILAR TRANSILVANIA SRL, cod de identificare fiscala RO 28450161, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J6/298/2011, cu sediul in Sat Reteag, Comuna Petru Rares, Str. GARII, Nr. 785, camera 2, Județ Bistrita-Nasaud, a implementat incepand cu…

- ”Sanatatea este un domeniu in care investitiile si preocuparea Guvernului pentru imbunatatirea serviciilor trebuie sa se regaseasca permanent pe lista de prioritati. Prin Programul national de investitii in infrastructura unitatilor spitalicesti se urmareste cu predilectie o mai buna distributie a…

- Sforarul șef al Ministerului Transporturilor, secretarul de stat Bogdan Mindrescu, a mai regizat un aranjament cu iz penal, dar de data aceasta la o entitate aflata in coordonarea sa. Pupila lui Dan Barna, resuscitata de Mindrescu Sforarul șef al Ministerului Transporturilor, Bogdan Mindrescu, coordoneaza…