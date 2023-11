„Reforma” continuă la județ. Exemplu venit de la Teatrul Tineretului Consilierul Județean Laurențiu Crețu demonstreaza ca reforma propusa de Guvern pentru reducerea cheltuielilor este doar o chestiune declarativa și ca instituțiile bugetare gasesc cai inventive de o ocoli. Postarea consilierului de pe pagina sa de socializare (pe care o puteți citi integral mai jos) arata fara niciun dubiu un exemplu de la Neamț, instituția vizata fiind Teatrul Tineretului. „Marcel Ciolacu (Premierul Romaniei) versus Ion Asaftei (Președinte CJ Neamț) 1. Marcel Ciolacu promoveaza Legea 296 din 26 octombrie 2023, pentru a consolida sustenabilitatea financiara a Romaniei pe termen… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul limiteaza plata schemelor de compensare a clienților de energie electrica și gaz, printr-un proiect de Ordonanța de Urgența Noul proiect de Ordonanța de Urgența pentru limitarea cheltuielilor bugetare introduce, prin articolul XIV, masuri de limitare a plaților pentru schemele de compensare…

- Managerii de spitale publice și directorii medicali vor putea ramane in funcții pana la varsta de 70 de ani Managerii de spitale publice și directorii medicali vor putea ramane in funcții pana la varsta de 70 de ani, potrivit unui act normativ adoptat vineri de Guvern. Ordonanța adoptata de Guvern modifica…

- Drogurile au ajuns și la Moisei. Un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus, aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu, a oprit aseara pentru control un autoturism inmatriculat in Romania in care se aflau trei barbați. Aceștia, odata ce mașina a fost oprita, au aruncat doua…

- A fost necesara o tragedie precum cea de la 2 Mai pentru a se suna mobilizarea spre o inițiativa legislativa care sa puna puțina ordine in ceea ce privește reacția autoritații in fața celor care se urca drogați la volan. Intre noi fie vorba, daca ar fi fost voința politica, nu trebuia așteptata „Legea…

- A fost nevoie de o noua Hotarare de Guvern pentru ca unii romani sa nu mai inmatriculeze masini furate! Chiar daca pare de necrezut, pana acum exista o portita prin care se putea fenta acest lucru. Este vorba despre HG 815, din 8 septembrie care vine sa modifice și sa completeze Ordonanța de urgența…

- In conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, republicata, Primarul Comunei Mihai Viteazu aduce la cunoștința ca a inițiat ”Proiect de Hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de alimentare cu apa…

- Exista in atenția parlamentarilor o propunere legislativa pentru completarea art.29 din Legea audiovizualului nr.504/2002, precum si pentru completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea. Prin acest proiect de lege se dorește interzicerea publicitații radio sau TV la tot ce inseamna aigari electronice.…