Reflexii în timp – expoziție de artă decorativă, la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud va invita la vernisajul expoziției de arta decorativa „Reflexii in timp” semnata de artistul Ioan Tamaian, care se va desfașura joi, 19 octombrie 2023, de la ora 17. Ioan Tamaian artist sticlar, absolvent al Institutului de Arte Plastice “Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, promoția 1982, prof.Maria Margareta Nemeș și prof.Cornel Ailincai. „In 1982 se stabilește la Avrig, județul Sibiu și timp de 10 ani lucreaza la fabrica de sticlarie, unde impreuna cu un colectiv de creatori și muncitori, poziționeaza fabrica din Avrig pe primul loc in topul fabricilor in domeniu.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șefa diplomației germane a reiterat luni promisiunea UE de a admite Ucraina, in debutul unei intalniri in care statele membre vor discuta despre modul in care pot ajuta suplimentar Kievul, in razboiul cu Moscova, scriu Politico și Handelsblatt.Miniștrii afacerilor externe din UE și șeful diplomației…

- Administrația Biden "nu va ezita" sa impuna mai multe sancțiuni Rusiei și Coreei de Nord daca intalnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un va avea ca rezultat transferuri de arme intre cele doua țari, a anunțat miercuri, 13 septembrie, Departamentul american…

- Televiziunea de stat de la Phenian a difuzat imagini cu ceea ce spune ca este primul submarin nuclear tactic de atac al Coreei de Nord. Va face parte din flota care patruleaza in apele dintre Peninsula Coreeana și Japonia.

- Gergely Gulyas, șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, a declarat ca, pentru a putea fi incheiata pacea in Ucraina, Occidentul "trebuie sa ofere garanții de securitate Rusiei, dar cu siguranța nu și statutul de membru NATO pentru ucraineni", relateaza postul public de televiziune ungar…

- Dombrovskis a declarat ca restrictiile rusesti privind transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra creeaza probleme nu numai Kievului, ci si multor tari in curs de dezvoltare. Rusia foloseste ”cerealele ca pe o arma”, a spus Dombrovskis, care se afla in India pentru a participa la o reuniune…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Danemarca, a declarat luni, la Copenhaga, ca este convins ca Rusia va pierde razboiul, in conditiile in care Danemarca si Olanda au anuntat ca vor livra Ucrainei in viitorul apropiat avioane de lupta F-16, informeaza AFP, citata de Agerpres.…

- Razboi in Ucraina. Un nou atac cu drone a vizat noaptea Moscova. La tinta a fost luat centrul financiar al capitalei. Rusia a fost luata la tinta si in Marea Neagra. Mai multe drone au incercat un atac asupra flotei ruse. Armata Kremlinului sustine ca a respins ambele atacuri. Si duelul aerian cu Ucraina…

- Arestarea lui Vladimir Putin ar insemna a declara razboi Rusiei, a afirmat presedintele sud-african Cyril Ramaphosa in documente publicate marti, 18 iulie, in plina dezbatere nationala asupra primirii presedintelui rus in tara pentru a participa la summitul BRICS, un grup de cooperare al celor mai mari…