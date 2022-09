Stiri pe aceeasi tema

- Referendumurile se vor desfașura pana la 27 septembrie, in regiunile separatiste pro-ruse Donețk și Lugansk și in zonele ucrainene sub ocupație militara rusa Herson și Zaporojie, in plina ofensiva militara a Moscovei impotriva statului independent Ucraina. Agenția de presa rusa TASS, citata de ”Le Figaro”,…

- Republica Moldova condamna intenția de a anexa la Rusia prin așa-numitele referendumuri regiunile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, a declarat ministrul Afacerilor Externe Nicu Popescu intr-o postare publica. Oficialul a reafirmat in numele R.Moldova sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei.…

- Președintele rus Vladimir Putin a dat miercuri instrucțiuni guvernului sau sa efectueze o plata unica de 10.000 de ruble pentru parinții elevilor din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, a anunțat Kremlinul, potrivit The Moscow Times și CNN.Parinții copiilor cu varste cuprinse intre 6 și 18 ani din…