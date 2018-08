Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera vine cu precizari importante în legatura cu zecile de mii de români care sosesc zilnic în tara, multi dintre ei cu intentia de a participa la mitingul diasporei ce va avea loc vineri, în Piata Victoriei.

- Mai multi protestatari au adus, marti dimineata, un banner imens in Piata Victoriei, chiar in ziua sedintei de Guvern in care ar putea fi data ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere. "Trezeste-te si iesi in strada! Dictatura s-a instaurat intotdeauna prin lege!", scrie pe bannerul care se…

- Fostul premier Dacian Cioloș a declarat ca susține protestele organizate impotriva Guvernului și considera ca acestea trebuie sa continue pana cand PSD va fi indepartat de la putere, cerand totodata parlamentarilor sa voteze moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. “Susțin protestele organizate…

- Metrorex informeaza ca, la nivelul Directiei Generale de Monitorizare a Ordinii Publice, din care fac parte toate institutiile cu abilitati in asigurarea ordinii publice, s-a decis ca, astazi, 9 iunie, incepand cu ora 20.00, stația Piața Victoriei sa fie inchisa. Inchiderea stației presupune…

- La mitingul PSD din Capitala, care va avea loc sambata seara, sunt așteptate „cateva sute de mii” de persoane din toata țara. Din acest motiv, exista nevoia de a lua masuri de precauție pentru ca totul sa se desfașoare fara probleme sau violențe. Jandarmeria Romana a emis un comunicat prin care declara…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 19 iunie sesizarea PNL in legatura cu modificarile la Legea 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, au precizat vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.Citeste si: Senatorul Citu, document EXPLOZIV. Guvernul Dancila…

- Vești bune pentru bicicliștii din București. Administrația locala incepe o ampla campanie de reparare a pistelor destinate vehiculelor pe doua roți.Citeste si: ULTIMA ORA Preotul Cristian Pomohaci, audiat in dosarul de racolare de minori "Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia…

- Mii de romani au iesit sambata seara in strada, atat in Bucuresti, cat si in zeci de orase din tara si din strainatate. Oamenii sunt revoltati ca cei de la PSD si ALDE continua asaltul asupra Justitiei in ciuda faptului ca societatea se exprima de aproape un an jumatate in strada impotriva masurilor…