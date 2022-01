România preia Președinția Comisiei Internaționale pentru Protecția Dunării (ICPDR)

Róbert Eugen Szép, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), este noul președinte al Comisiei Internaționale pentru Protecția Dunării (International Commission for the Protection of the Danube River… [citeste mai departe]