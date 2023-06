Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a depus sambata juramantul pentru al treilea mandat prezidential cu o durata de cinci ani, intr-o ceremonie desfasurata la parlamentul din Ankara, relateaza agentiile Reuters, AFP si EFE."In calitate de presedinte, jur sa apar existenta si independenta Statului,…

- Este a 449-a zi de razboi la scara larga in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, miercuri seara, ca luptatorii ucraineni au nevoie de mai multa forța, dupa atacurile recente ale Rusiei.

- Este a 448-a zi de razboi la scara larga din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis cetațenilor ucraineni, marți seara, ca cele 18 rachete lansate de ruși asupra Ucrainei au fost doborate de apararea antiaeriana.

- Petre Daea a fost intrebat joi, la Prima News, si in legatura cu plafonarea pretului la lapte si daca are de gand sa extinda aceasta masura si la alte produse din cosul zilnic. “In primul rand, o urmarim sa se implementeze in integralitatea ei, pentru ca suntem, iata, in primele zile din momentul in…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu, a facut mai multe glume, vineri, la Congresul UDMR, el afirmand ca la congresul trecut a fost invitat la Mures si dupa ce a rezolvat problema cu Ardealul a venit sa rezolve si problema cu Banatul, daca sunt interesati. El a spus ca decizia sa si a lui Nicolae Ciuca,…

- Parlamentul are datoria ca, prin legile adoptate, sa nu se abata de la valorile constituționale, iar CCR are un rol major, sa consolideze increderea cetațenilor in statul de drept, spune Klaus Iohannis la evenimentul dedicat aniversarii a 100 de ani de la adoptarea Constituției din 1923. Președintele…

- Este a 395-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, vineri seara, ca Ucraina nu ii va ierta pe ruși pentru toate decesele și ranile suferite. El a mai transmis ca teroriștii ruși vor fi infranți in razboiul disputat pe teritoriul ucrainean.

- "Germania sprijina Georgia pe calea spre Europa", a declarat presedintele german Frank-Walter Steinmeier, potrivit unui mesaj postat vineri pe Twitter de purtatoarea sa de cuvant, Cerstin Gammelin, relateaza AFP.