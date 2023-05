Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de ordonanta pentru reducerea cheltuielilor bugetare, publicat luni de Ministerul Finantelor, prevede o reducere cu 10- a cheltuielilor cu bunurii si servicii in institutii publice, interdictia ca acestea sa achizitioneze autoturisme, mobilier si birotica, dar si oprirea angajarilor la stat,…

- Ciuca, Ciolacu și Kelemen Hunor vor avea o ultima intalnire in care vor discuta despre rotativa guvernamentala, reducerile de cheltuieli și posibile negocieri privind ministerele. Liderii coalitiei, premierul Nicolae Ciuca, presedintele PSD Marcel Ciolacu si liderul UDMR Kelemen Hunor se intalnesc,…

- Ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor publice urmeaza sa fie aprobata saptamana viitoare de guvern, sustin prim-ministrul Nicolae Ciuca si seful PSD, Marcel Ciolacu. Cei doi lideri ai coaliției au explicat ca nu se pune problema impozitarii mediului privat.

- Conducatorii auto care in termen de cel mult 60 de zile nu iși achita amenzile ar putea sa ramana fara permis auto, conform unui proiect de lege depus la Senat. Inițiativa iși propune sa modifice Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2022 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare. Astfel,…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 152/2022, care prevede modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 in sensul instituirii acordarii unei majorari salariale personalului din institutiile si/sau autoritatile publice nominalizat in echipele…