- Cea mai importanta prioritate a presedintiei portugheze a Consiliului Uniunii Europene este redresarea economica, a declarat premierul portughez Antonio Costa, la finalul vizitei la Lisabona efectuate marti de presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite dpa . In conferinta de presa…

- Uniunea Europeana spera ca al doilea vaccin impotriva coronavirusului va primi autorizatie ‘in urmatoarele ore’, a afirmat marti presedintele Consiliului European, Charles Michel, care a anuntat organizarea inainte de sfarsitul lui ianuarie a unui nou summit virtual consacrat crizei sanitare, noteaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron are febra, tuse si stare de oboseala puternice, au anunțat vineri oficialii, la o zi dupa ce a fost confirmat cu coronavirus, relateaza HotNews.ro, care citeaza Euronews. Presedintia franceza a refuzat sa precizeze ce tratament urmeaza acesta, insa a anuntat ca seful…

- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au ajuns, joi, in cursul reuniunii Consiliului European, la un acord privind aprobarea bugetului multianual si a Planului de relansare economica post-pandemie, in contextul in care procedurile erau blocate de Ungaria si Polonia.…

- Liderii Uniunii Europene vor continua eforturile pentru a convinge Ungaria si Polonia sa aprobe bugetul multianual si planul de relansare economica, afirma Charles Michel, presedintele Consiliului European, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel. "In iulie, am acceptat in unanimitate proiectul de buget…

- Romania iși face planurile cum sa cheltuiasca banii din fondul de salvare. Doua treimi se vor duce catre tranziția verde și schimbari climatice, 15% pentru competitivitate economica și reziliența și 20% pentru servicii publice, dezvoltare urbana. Sunt insa date ambițioase pentru alocarile pentru infrastructura.…

- Desi Ungaria se simte obligata sa coopereze, in contextul noilor evolutii, este posibil sa nu asiguram unanimitatea care este necesara pentru aprobarea formala a proiectului bugetar decis in iulie, afirma Viktor Orban in scrisoare. Viktor Orban considera ca mecanismul privind respectarea statului…