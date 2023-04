Redresarea economică a Chinei durează mai mult decât erau aşteptările In loc de iunie, Citi se asteapta acum ca va dura pana la sfarsitul lunii septembrie pentru ca indicele Hang Seng sa ajunga la 24.000 de puncte. EstimareaeEste cu aproximativ 18% peste nivelurile actuale. Indicele Hang Seng a crescut in acest an cu aproximativ 2,8%. ”Ne asteptam ca rezultatele corporative [pentru primul trimestru 2023] sa fie mai slabe, deoarece recuperarea post COVID pare mai lenta decat erau asteptarile”, se arata in raportul Citi. Potrivit raportului, analiza rezultatelor din 2022 a 316 companii chineze a gasit mai multe rateuri decat depasiri ale estimarilor. China a raportat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

