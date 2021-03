Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi, in parteneriat cu Asociatia Uniunea Civica a Tinerilor Romi din Romania, organizeaza la Palatul Culturii din Iasi, in perioada 27 februarie - 14 martie, expozitia fotodocumentara "Amintiri de carton" dedicata Holocaustului…

- Cazul bebelusului mort la Suceava si oportunitatatea unei reforme majore in ceea ce priveste practica botezului in Romania sunt reflectate pe larg in presa internationala. BBC avanseaza ideea ca o astfel de schimbare ar putea duce la conflicte in interiorul Bisericii Ortodoxe Romane

- Un bebeluș de numai o luna și jumatate a facut stop cardio-respirator duminica, in timp ce era botezat la Biserica Sf. Constantin și Elena din Suceava, și a murit luni noaptea. Presa internaționala a scris despre acest caz și The Guardian titreaza ca „Bisercia Ortodoxa e atacata in Romania”. Preotul…

- Camera Deputatilor a respins, in sedinta de marti, 19 proiecte de lege initiate in legislaturile trecute, in perioada 2010 – 2020, informeaza AGERPRES . Printre proiectele respinse figureaza doua initiative legislative, initiate in 2010 si respectiv 2012, care se refera la modificarea Legii nr. 38/2003…

- A aparut și prima inițiativa a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) de cand a intrat in Parlament. Proiectul de lege vrea sa oblige Guvernul sa construiasca Autostrada Moldovei A7 in doar trei ani. Legea initiata de AUR este semnata de deputatii Lucian-Florin Puscasu si George Simion si vizeaza aprobarea…

- Nu mai puțin de 45 de proiecte, pentru dezvoltarea zonei Horodnic de Sus-Radauți, județul Suceava, incepand din anul 2021. Nu cu mult timp in urma, dupa inagurarea șoselei de centura inelare a Radauțiului, primarii localitaților limitrofe municipiului Radauți au participat la o intrunire unde discuțiile…

- Ioan Zanfirache, unul dintre cei mai valoroși antrenori din atletismul romanesc, a decedat astazi, la varsta de 67 de ani, dupa ce a suferit un infarct miocardic, a anuntat, sambata, Federatia Romana de Atletism pe site-ul sau oficial.Tehnician cu o contribuție imensa in probele de aruncari, Ioan Zanfirache…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a taxat dur atitudinea pe care au avut-o parlamentarii AUR care au fost la consultarile de la Cotroceni. Membru al delegației AUR, Diana Șoșoaca l-a așteptat pe președintele Klaus Iohannis cu masca sub nas, deși in instituțiile publice este obligatorie purtarea acesteia…