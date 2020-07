Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu varste de peste zece ani pot transmite coronavirusul la fel de mult ca adultii, arata un studiu efectuat de cercetatori din Coreea de Sud, informeaza cotidianul The New York Times.In dezbaterile intense privind redeschiderea scolilor, o intrebare-cheie a fost daca si cat de mult…

- Apar noi detalii despre coronavirus, iar sute de oameni de știința susțin ca acesta s-ar transmite și prin aer. Astfel, aceștia au lansat un apel catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in vederea revizuirii recomandarilor, relateaza Reuters care citeaza New York Times (NYT).

- Mai mulți pacienți infectați cu coronavirus care s-au vindecat au primit rezultate pozitive la testele ulterioare, facand oamenii de știința sa creada ca s-au reinfectat. Autoritațile sanitare din Coreea de Sud au raportat peste 100 de cazuri de aparenta reinfectare cu coronavirus. Din fericire, Organizația…

- Din partea UNESCO, UNICEF, PAM și Banca Mondiala București, 30 aprilie 2020 – UNESCO, UNICEF, PAM și Banca Mondiala au publicat astazi noi recomandari privind redeschiderea in siguranța a școlilor, dupa ce inchiderea acestora a afectat aproape 1,3 miliarde de elevi din lumea intreaga. Agențiile avertizeaza…

- Proprietarii de restaurante nu mai au rabdare in case, spun ca sunt in pericol sa isi piarda afacerile și acuza guvernul ca transmite mesaje confuze. Patronii spun ca vor merge si vor preda cheile localurilor lor Primariei din Roma. In Napoli, pizzeriile au fost redeschise dupa un protest, anunța…

- Presedintele PSD Bucuresti, primarul general Gabriela Firea, a anuntat miercuri ca, in cazul in care Guvernul PNL nu va lua masuri, social-democratii vor adopta in Parlament un act normativ care sa permita parintilor sa ramana acasa, alaturi de copii,...

- Premierul Ludovic Orban nu a precizat data de la care se vor redeschide școlile, dar a spus ca, la reluarea cursurilor, "obligatoriu" vor trebui asigurate maști pentru toți copiii și cadrele didactice.