- Inceperea noului an scolar a generat o crestere a vanzarilor de laptopuri, tablete si camere web cu aproximativ 50%, pe fondul incertitudinii modului de desfasurare a cursurilor (clasic, online, sau hibrid) si a necesitatii pregatirii pentru diferite scenarii.

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, in ședința de guvern de luni, ca in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant inceperea anului scolar s-a desfasurat in bune conditii, dar ca nu va funcționa totul ”ceas” din prima.Ludovic Orban a cerut ministrului Educatiei, Monica Anisie, ca inspectoratele…

- „Toata luna septembrie este o luna de provocare, inceputul școlii pentru mine fiind cel mai important moment de la inceputul acestei pandemii. Inceputul școlii trebuie gestionat și trebuie gestionat in masura respectarii acelor reguli pe care trebuie sa le știe toți parinții și sa ni le insușim impreuna…

- Primaria Blaj va cumpara 933 de tablete și 111 laptopuri pentru elevii unitaților de invațamant din municipiu, a anunțat primarul Gheorghe Valentin Rotar. Potrivit acestuia, pentru școlile cu numar mare de elevi se va incerca achiziționarea de termo scannere, pentru a evita aglomerația. De asemenea,…

- Ziarul Unirea Tablete, laptopuri, masti si materiale sanitare pentru elevii si profesorii din Cugir: Trei scenarii pentru redeschiderea școlilor din oraș In contextul pandemiei de coronavirus, Primaria Orașului Cugir pregatește instituțiile de invațamant din localitate astfel incat, indiferent de situație,…