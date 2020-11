Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor reveni la școala, pentru a se pregati de Evaluarea Naționala și Bacalaureat 2021, a precizat ministrul Educației, Monica Anisie. Aceasta nu a spus insa și cand vor fi chemați fizic la ore. “Așa cum am procedat și in primavara, noi am susținut elevii care trebuia…

- Edilul Clujului a explicat într-o intervenție la radio ca susține masura luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, iar în acest moment este imposibila o redeschidere a școlilor în Cluj-Napoca în ciuda apelului facut de parinții…

- Dupa ce in ultimele zile am avut parte de un record de infectari cu noul coronavirus, acum, se pare ca acesta a fost acuzat de redeschiderea școlilor. In acest caz, Alexandru Rafila pune in discuție doua scenarii sumbre pentru perioada ce va urma.

- O intamplare neobișnuita a avut loc, luni, la o școala din Romania, odata cu redeschidera unitaților de invațamant. Pentru pastrarea distanțarii sociale, unei educatoare i-a venit o ideea bizara: sa se foloseasca de o sfoara pentru ca elevii sa se țina la distanța unul de celalalt. Chiar la redeschiderea…

- Grecia amana cu o saptamana inceperea anului scolar, care va avea loc la 14 septembrie, din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, a anuntat marti guvernul de la Atena, transmit Reuters si ANA, potrivit AGERPRES.Inmultirea cazurilor in ultimele saptamani a obligat…

- Incepand cu 1 septembrie, scolile si gradinitele din municipiul Chisinau isi reiau activitatea. Hotararea a fost adoptata de catre Consiliul municipal Chisinau luni, 31 august, dupa cateva ore de dezbateri, cu o zi inainte de inceperea anului scolar, transmite IPN.

- Ziarul Unirea Tablete, laptopuri, masti si materiale sanitare pentru elevii si profesorii din Cugir: Trei scenarii pentru redeschiderea școlilor din oraș In contextul pandemiei de coronavirus, Primaria Orașului Cugir pregatește instituțiile de invațamant din localitate astfel incat, indiferent de situație,…

- Ziarul Unirea Noile REGULI pentru redeschiderea școlilor: Elevii vor merge prin rotatie la scoala, maximum 4 ore pe zi, iar ora de curs va dura 30 de minute Noile REGULI pentru redeschiderea școlilor: Elevii vor merge prin rotatie la scoala, maximum 4 ore pe zi, iar ora de curs va dura 30 de minute…