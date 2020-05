Redeschiderea frontierelor: Parisul lansează un apel pentru mai multă coordonare europeană Franta a invitat miercuri la "mai multa coordonare" in redeschiderea frontierelor interne ale UE, in timp ce unele state membre au facut deja anunturi in acest sens odata cu apropierea sezonului turistic de vara, potrivit France Presse.



"Este urgent sa ne coordonam, acesta va fi mesajul meu in aceasta dupa-amiaza" in cursul unei videoconferinte a ministrilor europeni ai turismului, a declarat secretarul de stat francez al afacerilor externe Jean-Baptiste Lemoyne la postul de radio RTL.



"Cinstit vorbind, nu putem spune: 'Fiecare sa-si faca anunturile in coltul sau!'",…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

