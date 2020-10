Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentul - unul dintre primele folosite in lupta impotriva bolii provocate de noul coronavirus SARS-CoV-2 - a fost unul dintre tratamentele administrate recent presedintelui american Donald Trump. Prin studiul sau - numit "Solidaritate" -, OMS a evaluat efectele unor posibile tratamente - inclusiv…

- Remdesivirul, medicamentul celor de la Gilead, nu are niciun efect ori are un efect redus in cazul sanselor de supravietuire a pacientilor cu COVID-19. De asemenea, medicamentul folosit si in Romania nu a redus durata spitalizarii pacientilor infectati cu noul coronavirus, arata studiul Organizatiei…

- Tratamentul foloseste aceeasi tehnologie utilizata pentru a dezvolta un tratament experimental impotriva COVID, care i-a fost administrat presedintelui american Donald Trump dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Tratamentul impotriva Ebola a fost aprobat de Agentia pentru Medicamente a…

- Producatorul de medicamente din Indianapolis a anuntat ca a obtinut rezultate pozitive in urma unui studiu clinic privind terapia cu anticorpi. Aceasta a ajutat la reducerea perioadelor de spitalizare si vizitelor la urgenta ale pacientilor infectati cu noul coronavirus, transmite agentia Reuters.…

- Compania farmaceutica Eli Lilly a solicitat miercuri autoritatii de reglementare in domeniul sanatatii din SUA sa autorizeze in procedura de urgenta monoterapia sa cu anticorpi pentru tratarea Covid-19, intentionand ca solicite luna viitoare o aprobare similara pentru o terapie combinata, cu doua dintre…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a aratat luni prudenta cu privire la aprobarea utilizarii plasmei prelevate de la pacienti vindecati de COVID-19 pentru tratarea bolnavilor, afirmand ca dovezile privind eficacitatea acestui remediu raman ''de slaba calitate'', chiar si dupa ce Statele Unite…

- Amazon a obținut cel mai mare profit din istoria sa de 26 de ani. Singura afacere care a explodat in perioada de varf a pandemiei Retailerul online Amazon.com a obtinut in trimestrul al doilea cel mai mare profit din istoria sa de 26 de ani, de 5,2 miliarde de dolari, potrivit Reuters. Rezultatele financiare…