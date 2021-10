Vom analiza incidenta unor cuvinte cu sensul "lup/wolf", dar interpretat ca [asezare de] "om/oameni rai/pradalnici" in toponimie. Desigur, aprecierile sunt relative si relationarile neclare. In Dolj, sat Farcas conform maghiara farkas- engleza woolf. In Maramures si Neamt, Farcasa; In Olt, Farcasele. Dar cum, in ce mod neclar ? Poate prinsi ai bizantinilor asezati langa Dunare unii dintre ei ? Localitatea din Neamt, relationata cu cea din Maramures, asa pare logic. E neclar daca Ghimpati din Giurgiu ar proveni din nort-saami gumpe- engleza wolf. In Prahova, exista sat Gorgota. Incerta relationarea…